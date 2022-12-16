На Марсе произошло крупнейшее в истории землетрясение

В среду, 15 декабря, в американском научном журнале геонауки сообщили, что землетрясение, которое произошло 4 мая на Марсе, было по крайней мере в пять раз больше прошлого рекордсмена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на портал Phys.org.

"Это, безусловно, было величайшее землетрясение, которое мы видели", - сказал Таичи Кавамура, ведущий автор и планетолог из Института физических исследований мира в Париже.

Землетрясение на Красной планете было зафиксировано сейсмометром на борту InSight Mars Lander NASA. Ученые сообщали, что он продлился "много часов".

"Энергия, освобожденная этим единственным землетрясением, эквивалентна кумулятивной энергии от всех других землетрясений, которые мы видели до сих пор, и хотя событие произошло на расстоянии более 2000 километров (1200 миль), волны, зарегистрированные на InSight, были настолько большими, что почти насыщали наш сейсмометр", – добавил сейсмолог Джон Клинтон из Швейцарского федерального технологического института.

Сейсмология на Марсе может дать ученым лучшее представление о том, что лежит под поверхностью планеты, включая воду, а также как структурирована ее кора и глубинные недра. На Красной планете, как и на Земле, считается, что большинство обнаруженных землетрясений происходят из-за движения разломов.

Наибольшее предыдущее землетрясение, зарегистрированное в августе 2021 года, имело магнитуду около 4,2 балла, тогда как майское землетрясение достигло магнитуды 4,7 балла.