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Мининфраструктуры планирует закупить новые поезда

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Киев, Вторник 09 ноября 2021 11:48
Мининфраструктуры планирует закупить новые поезда Фото: в УЗ появятся новые поезда (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство инфраструктуры планирует закупить новые поезда. В частности, 10 поездов InterCity.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его заявление на форуме "Украина 30".

Он рассказал о планах по закупке новых поездов.

"У нас есть контакт на 100 новых ночных вагонов, которые строит Крюковский вагоностроительный завод. Планировали 500. Поговорили сегодня с заводом. В принципе можно немного увеличить в последующие два года. Я надеюсь, это будет около 300 в год", - сообщил он.

Также планируют закупить новые дизельные поезда.

"Планируем еще 20, кроме 5, которые уже есть в контракте, закупить. Так же о региональных поездах и электричках. Это 60 пригородных поездов, 10 интерсити", - сообщил Кубраков.

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