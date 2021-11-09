Мининфраструктуры планирует закупить новые поезда

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его заявление на форуме "Украина 30 ".

Он рассказал о планах по закупке новых поездов.

"У нас есть контакт на 100 новых ночных вагонов, которые строит Крюковский вагоностроительный завод. Планировали 500. Поговорили сегодня с заводом. В принципе можно немного увеличить в последующие два года. Я надеюсь, это будет около 300 в год", - сообщил он.

Также планируют закупить новые дизельные поезда.

"Планируем еще 20, кроме 5, которые уже есть в контракте, закупить. Так же о региональных поездах и электричках. Это 60 пригородных поездов, 10 интерсити", - сообщил Кубраков.