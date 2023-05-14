У маршрутках та рейсових автобусах повністю заборонили музику, у таксі - за згодою пасажирів

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Музика на регулярних рейсах в автобусах повністю заборонена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 9 травня 2023 р. № 456 .

Згідно з рішенням, водію автобуса забороняється "відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку". Передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон - "лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів".

Водій автобуса також має право не допускати до поїздки пасажирів, що "створюють шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв".

Крім того, водіям таксі заборонено "відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів".