В маршрутках и рейсовых автобусах полностью запретили музыку, в такси - с согласия пассажиров

Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Музыка на регулярных рейсах в автобусах полностью запрещена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 9 мая 2023 г. №456 .

Согласно решению, водителю автобуса запрещается "воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке". Передача звука может производиться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон - "только во время нерегулярных перевозок с согласия всех пассажиров".

Водитель автобуса также имеет право не допускать к поездке пассажиров, которые "создают шум в салоне, в частности с помощью технических устройств".

Кроме того, в одежде такси запрещено "воспроизводить в салоне музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров".