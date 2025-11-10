ua en ru
Маршрут поїзда Київ-Бухарест розширили: "Укрзалізниця" додала три зупинки

Україна, Понеділок 10 листопада 2025 22:55
UA EN RU
Маршрут поїзда Київ-Бухарест розширили: "Укрзалізниця" додала три зупинки Фото: пасажири поїзда Київ-Бухарест зможуть доїхати до трьох міст в Молдові (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Валерій Ульяненко

"Укрзалізниця" розширила маршрут поїзда Київ-Бухарест - пасажири отримали змогу доїхати до трьох міст в Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис УЗ.

"Відтепер потяг №99/100 Київ-Бухарест зупинятиметься в Молдові. Ним можна доїхати до трьох міст: Унгени, Бельц-Ораш, Окница", - йдеться у дописі компанії.

Українці вже можуть купувати квитки на офіційному сайті, в застосунку "Укрзалізниці" та у залізничних касах.

"У містах Велчинець та Унгени поїзд проходить прикордонний контроль. Тож плануючи поїздку враховуйте час на це. Також майте на увазі, що громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні мати транзитну візу для проїзду по території Молдови. Для українців вона непотрібна", - зазначила УЗ.

Маршрут поїзда Київ-Бухарест розширили: &quot;Укрзалізниця&quot; додала три зупинкиФото: нові зупинки поїзда Київ-Бухарест (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" повідомила, що за місяць 6588 українців купили квитки на потяг Київ-Бухарест. Він популярний серед пасажирів, адже є зручним варіантом дістатися до європейського аеропорту.

Програма "УЗ 3000"

Нагадаємо, "Укрзалізниця" у грудні цього року запустить пілотну програму "УЗ 3000", яка дозволить безкоштовно подорожувати Україною на відстань до 3000 км. Спершу вона діятиме на прифронтових напрямках, а з січня - пошириться на інші маршрути.

Зазначимо, програмою "УЗ 3000" зможуть скористатись всі українці, незалежно від віку - квитки можна буде придбати у застосунку компанії. "Безкоштовні кілометри" охоплять квитки у плацкарт і купе, але не діятимуть на СВ, перший клас та міжнародні рейси.

Кожного місяця УЗ виставлятиме до 250 тисяч "бонусних" місць, які можна буде "купити" не за гроші, а за кілометри.

