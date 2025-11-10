Маршрут поїзда Київ-Бухарест розширили: "Укрзалізниця" додала три зупинки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис УЗ .

"Відтепер потяг №99/100 Київ-Бухарест зупинятиметься в Молдові. Ним можна доїхати до трьох міст: Унгени, Бельц-Ораш, Окница", - йдеться у дописі компанії.

Українці вже можуть купувати квитки на офіційному сайті, в застосунку "Укрзалізниці" та у залізничних касах.

"У містах Велчинець та Унгени поїзд проходить прикордонний контроль. Тож плануючи поїздку враховуйте час на це. Також майте на увазі, що громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні мати транзитну візу для проїзду по території Молдови. Для українців вона непотрібна", - зазначила УЗ.

Фото: нові зупинки поїзда Київ-Бухарест (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" повідомила, що за місяць 6588 українців купили квитки на потяг Київ-Бухарест. Він популярний серед пасажирів, адже є зручним варіантом дістатися до європейського аеропорту.