Маршрут Киев-Житомир будет открыт уже в ближайшее время, - Кубраков

"Основная задача - оперативно восстановить безопасные логистические цепочки на освобожденных территориях и наладить поставки гуманитарной помощи в пострадавшие города региона", - подчеркнул министр.

По его словам, за последние три дня уже расчищено 67 км дороги Киев-Чоп. Поэтому уже в ближайшее время, после проведения всех необходимых мероприятий по безопасности, будет открыт маршрут Киев-Житомир.

Также освобождены от мусора, грунта, деревьев, обрушенных заборов и частей домов почти 37 км улиц города Ирпень.

По состоянию на сейчас продолжают сооружение временных переправ на подъезде к Ирпеню (дорога Р-30) и на Житомирской трассе, вблизи Стоянки. Работы планируют завершить уже на следующей неделе.