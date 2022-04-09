Маршрут Київ-Житомир буде відкрито уже найближчим часом, - Кубраков

"Основне завдання - оперативно відновити безпечні логістичні ланцюжки на звільнених територіях та налагодити постачання гуманітарної допомоги до постраждалих міст регіону", - підкреслив міністр.

За його словами, за останні три дні вже розчищено 67 км дороги Київ-Чоп. Відтак уже найближчим часом, після проведення усіх необхідних безпекових заходів, буде відкрито маршрут Київ-Житомир.

Також звільнено від сміття, ґрунту, дерев, обвалених парканів і частин будинків майже 37 км вулиць міста Ірпінь.

Станом на зараз продовжують спорудження тимчасових переправ на під’їзді до Ірпеня (дорога Р-30) та на Житомирській трасі, поблизу Стоянки. Роботи планують завершити вже наступного тижня.