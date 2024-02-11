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Маршрут за 80 000 гривень. Прикордонники затримали групу чоловіків, які йшли в Молдову

Україна, Неділя 11 лютого 2024 17:05
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Маршрут за 80 000 гривень. Прикордонники затримали групу чоловіків, які йшли в Молдову Фото: прикордонники затримали групу чоловіків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними прикордонників, скориставшись послугами інтернет-месенджеру, восьмеро українців планували потрапити до Молдови через придністровський сегмент кордону.

Прокладання маршруту організатором коштувало від 40 до 80 тисяч гривень з кожного. Зупинили порушників за кілометр від кордону.

"На осіб складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду", - повідомили в ДПСУ.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

Днями ми писали, що прикордонники викрили схему ухилянтів, завдяки якій чоловікам за 4 тисячі доларів надавали гідрокостюм, гумовий матрац та супровід до Тиси.

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