Маршрут за 80 000 гривень. Прикордонники затримали групу чоловіків, які йшли в Молдову
Прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
За даними прикордонників, скориставшись послугами інтернет-месенджеру, восьмеро українців планували потрапити до Молдови через придністровський сегмент кордону.
Прокладання маршруту організатором коштувало від 40 до 80 тисяч гривень з кожного. Зупинили порушників за кілометр від кордону.
"На осіб складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду", - повідомили в ДПСУ.
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон
Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.
Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.
Днями ми писали, що прикордонники викрили схему ухилянтів, завдяки якій чоловікам за 4 тисячі доларів надавали гідрокостюм, гумовий матрац та супровід до Тиси.
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