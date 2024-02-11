Маршрут за 80 000 гривен. Пограничники задержали группу мужчин, которые шли в Молдову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным пограничников, воспользовавшись услугами интернет-мессенджера, восемь украинцев планировали попасть в Молдову через приднестровский сегмент границы.

Прокладка маршрута организатором стоила от 40 до 80 тысяч гривен с каждого. Остановили нарушителей в километре от границы.

"На лиц составлены админпротоколы, дела направлены в суд", - сообщили в ГПСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

На днях мы писали, что пограничники разоблачили схему уклонистов, благодаря которой мужчинам за 4 тысячи долларов предоставляли гидрокостюм, резиновый матрас и сопровождение к Тисе.

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