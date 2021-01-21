Марши и погром офиса демократов: в США протесты после инаугурации Байдена

После инаугурации Джо Байдена на пост президента США в нескольких крупных городах прошли протесты. В частности, в Портленде и Сиэтле, где в общей сложности на улицы вышли сотни человек.

Об этом пишет New York Times.

Сообщается, что в Портленде на марш против полиции и правительства вышли около 200 человек, одетых в черное. Они направились к местной штаб-квартире Демократической партии, разбили окна и опрокинули мусорные контейнеры.

Среди протестующих были антифашисты и противники расовой дискриминации. На одном из плакатов была надпись "Мы не хотим Байдена - мы хотим отомстить", по всей видимости, за последние случаи убийства афроамериканцев. Протестующие заявили, что продолжат борьбу вне зависимости от того, кто является президентом.

В Сиэтле около 150 человек прошли маршем с большими транспарантами, на которых было написано: "Никаких полицейских, тюрем, границ, президентов". Они разрисовали анархистской символикой административные здания, а также разбили окна в офисе федерального суда.

Полиция Сиэтла сопровождала акцию и с наступлением ночи арестовала нескольких человек. Об арестах также сообщает и полиция Портленда.

Фото: протесты и повреждения (twitter.com/Oregonian)

Напомним, на инаугурации Байден пообещал победить экстремизм и терроризм в США.

Также РБК-Украина писало о первых решениях, которые он принял на президентском посту.