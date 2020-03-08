ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В марше женщин в Киеве приняли участие около 2 тысяч человек, столкновений не было

Новости » Общество     08.03.2020 - 16:50
В марше женщин в Киеве приняли участие около 2 тысяч человек, столкновений не было
Фото: марш в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Безопасность во время массовых акций обеспечивали 500 правоохранителей

В массовых акциях к 8 марта в центре Киева приняли участие около 2 тысяч человек, при этом правоохранители не зафиксировали нарушений общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как отметил глава киевской полиции Андрей Крищенко, правопорядок обеспечивали 500 сотрудников полиции и Национальной гвардии.

"Столкновений и провокаций допущено не было, запланированы акции прошли спокойно. Всего в шествии участвовало около 2000 человек, а общественный порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины", - сообщил Крищенко.

Фото: марш в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, сегодня, 8 марта, в центре Киева несколько общественных организаций провели шествие за равноправие. Для обеспечения безопасности полиция Киева усилила меры.

Ранее РБК-Украина писало, что большинство украинцев (87%) не поддерживают идею отмены празднования Международного женского дня 8 марта. Поддерживают инициативу отменить праздник только 10% граждан.

Ливни в большинстве областей: прогноз на 8 марта В Киеве перекроют пешеходный мост на Труханов остров
Новости Украины КиевКиевмарш8 марта
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь