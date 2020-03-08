В марше женщин в Киеве приняли участие около 2 тысяч человек, столкновений не было

Фото: марш в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Безопасность во время массовых акций обеспечивали 500 правоохранителей

В массовых акциях к 8 марта в центре Киева приняли участие около 2 тысяч человек, при этом правоохранители не зафиксировали нарушений общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как отметил глава киевской полиции Андрей Крищенко, правопорядок обеспечивали 500 сотрудников полиции и Национальной гвардии.

"Столкновений и провокаций допущено не было, запланированы акции прошли спокойно. Всего в шествии участвовало около 2000 человек, а общественный порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины", - сообщил Крищенко.

Фото: марш в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, сегодня, 8 марта, в центре Киева несколько общественных организаций провели шествие за равноправие. Для обеспечения безопасности полиция Киева усилила меры.

Ранее РБК-Украина писало, что большинство украинцев (87%) не поддерживают идею отмены празднования Международного женского дня 8 марта. Поддерживают инициативу отменить праздник только 10% граждан.