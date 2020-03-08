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У марші жінок в Києві взяли участь близько 2 тисяч осіб, сутичок не було

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 16:50
У марші жінок в Києві взяли участь близько 2 тисяч осіб, сутичок не було
Фото: марш у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Безпеку під час масових акцій забезпечували 500 правоохоронців

масових акціях до 8 березня у центрі Києва взяли участь близько 2 тисяч осіб, при цьому правоохоронці не зафіксували порушень громадського порядку. Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Як зазначив голова київської поліції Андрій Крищенко, правопорядок забезпечували 500 співробітників поліції і Національної гвардії.

"Сутичок і провокацій допущено не було, заплановані акції пройшли спокійно. Всього в ході брало участь близько 2000 осіб, а громадський порядок забезпечували 500 поліцейських і бійців Національної гвардії України", - повідомив Крищенко.

Фото: марш у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, в центрі Києва кілька громадських організацій провели ходу за рівноправність. Для забезпечення безпеки поліція Києва посилила заходи.

Раніше РБК-Україна писало, що більшість українців (87%) не підтримують ідею скасування святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня. Підтримують ініціативу скасувати свято лише 10% громадян.

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