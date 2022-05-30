На марше ультранационалистов в Иерусалиме произошли столкновения

Столкновения между израильтянами и палестинцами произошли во время акции "Марш флагов". Шествия с израильскими флагами организовали евреи-ультранационалисты в честь Дня Иерусалима в воскресенье, 29 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz .

Пострадавшим пришлось оказывать медицинскую помощь.

У Стены Плача, где закончилось шествие, произошли столкновения между экстремистами и полицией. Полицейских забрасывали камнями. К вечеру воскресенья было взято под стражу около 45 человек, подавляющее большинство из них - палестинцы.

В течение дня около 2600 израильтян поднялись на Храмовую гору при соблюдении усиленных мер безопасности. После этого полиция запретила вход другим израильтянам.

Согласно данным полиции, представители молодежи из числа палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса и бросали оттуда камни и петарды. Полиция заявила, что во второй половине дня ею арестованы по меньшей мере 18 человек за беспорядки и нападения на полицейских и гражданских лиц.

תושבים פלסטינים בשיח' ג'ראח יצאו בקריאה לעזרה עקב תקיפת בתים ורכבים מצד יהודים. במקום רואים שיש נוכחות משטרה , כמה זה אפקטיבי?.. pic.twitter.com/G5LdJeAH6Z — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) May 29, 2022

אירוע חמור מאוד, כתב המשטרה של מכאן 33 תאגיד השידור איאד חארב הוכה הערב באלימות קשה בשייח גארח על ידי שני צעירים יהודים רק בגלל שדיבר בערבית, הוא התחיל לצעוק ואז רץ נער נוסף והיכה אותו עם מוט בראש וגנב לו את הטלפון, איאד דרוזי ערבי שירת בקבע בצה״ל pic.twitter.com/0qlqOHckSg — חיים גולדברג (@haim_goldberg) May 29, 2022

צעירים יהודים תוקפים ערבים שעוברים בכביש 1 בירושלים pic.twitter.com/hT8ei1fQNQ — חיים גולדברג (@haim_goldberg) May 29, 2022

День Иерусалима провозглашен в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны в 1967 году. Противники шествия заявляют, что маршрут через мусульманский Старый квартал является провокацией, в то время как его сторонники рассматривают это как выражение израильского суверенитета над Иерусалимом.

Напомним, в прошлом году "Марш флагов" в Иерусалиме прошел без серьезных столкновений.