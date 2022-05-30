На марші ультранаціоналістів в Єрусалимі відбулися зіткнення

Сутички між ізраїльтянами і палестинцями відбулися під час акції "Марш прапорів". Ходи з ізраїльськими прапорами організували євреї-ультранаціоналісти на честь Дня Єрусалиму в неділю, 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz .

Постраждалим довелося надавати медичну допомогу.

Біля Стіни Плачу, де закінчилася хода, відбулися зіткнення між екстремістами і поліцією. Поліцейських закидали камінням. До вечора неділі було взято під варту близько 45 осіб, переважна більшість з них - палестинці.

Протягом дня близько 2600 ізраїльтян піднялися на Храмову гору при дотриманні посилених заходів безпеки. Після цього поліція заборонила вхід іншим ізраїльтянам.

Згідно з даними поліції, представники молоді з числа палестинців забарикадувалися в мечеті Аль-Акса і кидали звідти каміння і петарди. Поліція заявила, що в другій половині дня нею заарештовано щонайменше 18 осіб за заворушення і напади на поліцейських і цивільних осіб.

תושבים פלסטינים בשיח' ג'ראח יצאו בקריאה לעזרה עקב תקיפת בתים ורכבים מצד יהודים. במקום רואים שיש נוכחות משטרה , כמה זה אפקטיבי?.. pic.twitter.com/G5LdJeAH6Z — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) May 29, 2022

אירוע חמור מאוד, כתב המשטרה של מכאן 33 תאגיד השידור איאד חארב הוכה הערב באלימות קשה בשייח גארח על ידי שני צעירים יהודים רק בגלל שדיבר בערבית, הוא התחיל לצעוק ואז רץ נער נוסף והיכה אותו עם מוט בראש וגנב לו את הטלפון, איאד דרוזי ערבי שירת בקבע בצה״ל pic.twitter.com/0qlqOHckSg — חיים גולדברג (@haim_goldberg) May 29, 2022

צעירים יהודים תוקפים ערבים שעוברים בכביש 1 בירושלים pic.twitter.com/hT8ei1fQNQ — חיים גולדברג (@haim_goldberg) May 29, 2022

День Єрусалиму проголошений на честь переходу під контроль Ізраїлю східної частини Єрусалиму після Шестиденної війни в 1967 році. Противники ходи заявляють, що маршрут через мусульманський Старий квартал є провокацією, в той час як його прихильники розглядають це як вираз ізраїльського суверенітету над Єрусалимом.

Нагадаємо, минулого року "Марш прапорів" в Єрусалимі пройшов без серйозних сутичок.