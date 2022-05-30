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На марші ультранаціоналістів в Єрусалимі відбулися зіткнення

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Єрусалим, Понеділок 30 травня 2022 06:43
На марші ультранаціоналістів в Єрусалимі відбулися зіткнення Фото: на марші ультранаціоналістів в Єрусалимі відбулися зіткнення (twitter.com/haim_goldberg)
Автор: Артур Родивилов

Сутички між ізраїльтянами і палестинцями відбулися під час акції "Марш прапорів". Ходи з ізраїльськими прапорами організували євреї-ультранаціоналісти на честь Дня Єрусалиму в неділю, 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

Постраждалим довелося надавати медичну допомогу.

Біля Стіни Плачу, де закінчилася хода, відбулися зіткнення між екстремістами і поліцією. Поліцейських закидали камінням. До вечора неділі було взято під варту близько 45 осіб, переважна більшість з них - палестинці.

Протягом дня близько 2600 ізраїльтян піднялися на Храмову гору при дотриманні посилених заходів безпеки. Після цього поліція заборонила вхід іншим ізраїльтянам.

Згідно з даними поліції, представники молоді з числа палестинців забарикадувалися в мечеті Аль-Акса і кидали звідти каміння і петарди. Поліція заявила, що в другій половині дня нею заарештовано щонайменше 18 осіб за заворушення і напади на поліцейських і цивільних осіб.

День Єрусалиму проголошений на честь переходу під контроль Ізраїлю східної частини Єрусалиму після Шестиденної війни в 1967 році. Противники ходи заявляють, що маршрут через мусульманський Старий квартал є провокацією, в той час як його прихильники розглядають це як вираз ізраїльського суверенітету над Єрусалимом.

Нагадаємо, минулого року "Марш прапорів" в Єрусалимі пройшов без серйозних сутичок.

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