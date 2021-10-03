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"Марш за Киев" в столице: участники акции выдвинули требования к центральной власти

Автор: Артем Горовенко

Участвующие "Марша за Киев" устроили перформанс возле Офиса президента. В знак протеста из-за вмешательства в самоуправление Киева они поотрывали "длинные руки", которые якобы тянутся с Банковой.

Об этом говорится на странице организаторов марша в Facebook.

Город должен развиваться не в интересах политических деятелей, а в интересах общества, заявили участники марша.

”Мы считаем, что киевляне сами могут управлять этим городом, и нам эти руки, которые тянутся из этого здания, не нужны. Поэтому мы их отрываем", - объяснил содержание перформанса один из активистов.

Затем участникам акции предложили сфотографироваться с тем, что осталось от "длиннющих рук", и в конце концов разобрать их на сувениры.

Кроме того, участники марша требовали от властей прекратить политическое вмешательство в дела Киева.

"Мы знаем, что город Киев в последнее время становится разменной монетой в политической борьбе крупных игроков. И мы пришли сюда, чтобы сказать, что город Киев должен развиваться в соответствии с интересами общины города Киева, а не интересов политических деятелей", - заявил один из участников марша Иван Вербицкий.

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Киев