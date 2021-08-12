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Марш армейцев и военная техника: как Минобороны проводит репетицию парада

Автор: Мария Кучерявец

Вооруженные силы Украины показали подготовку к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины. Во время репетиции армейцы шагали по взлетной полосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

На фото и видео, опубликованных силовым ведомством видно, как военнослужащие и сотрудники силовых структур тренируют новый строевой шаг.

В частности, армейцы тренировали пешие парадные расчеты.

Также во время репетиции была привлечена военная техника, кинологи со служебными собаками также тренировались к военному параду.

Фото: Минобороны показало репетицию парада к празднованию Дня Независимости (facebook.com/UkrainianLandForces)

Тренировка пеших парадных расчетов к 30-й годовщине Независимости Украины

Posted by Сухопутные войска ВС Украины on Thursday, August 12, 2021

Напомним, 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины.

Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

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