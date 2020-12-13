В Марселе прошла подпольная вечеринка на 500 человек, участников оштрафовали

Фото: вечеринка (radiofrance.fr)

В Марселе полиция разогнала подпольную вечеринку. В ней участвовало около 500 человек.

Об этом сообщает France Bleu.

Организаторы мероприятия арендовали склад на севере города под предлогом необходимости хранить товары. Внутри же они установили бар и танцпол.

Сколько вечеринок было проведено там точно неизвестно, но на последнем мероприятии побывали около 500 человек. Многие из них были оштрафованы за участие в вечеринке во время карантина из-за коронавируса.

Полиция расследует ситуацию и разыскивает главных организаторов мероприятий, которые таким образом подвергли опасности жизни людей.

Напомним, правительство Франции приняло решение ввести комендантский час по всей территории страны. Он начнет действовать со вторника, 15 декабря.

На Рождество, 24 декабря, комендантский час будет отменен. При этом 31 декабря ограничение будет действовать.

Кроме того, с 15 декабря во Франции будет разрешены межрегиональные поездки, которые ранее были запрещены.

По меньшей мере до 7 января будут закрыты м узеи, театры и кинотеатры, а открытие кафе, баров, ресторанов и спортивных залов состоится не раньше 20 января.

Также правительство Франции работает над стратегией, которая определит действия в условиях пандемии COVID-19. Она будет действовать в стране до применения эффективной вакцины.