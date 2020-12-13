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У Марселі пройшла підпільна вечірка на 500 осіб, учасників оштрафували

Марсель, Неділя 13 грудня 2020 18:41
У Марселі пройшла підпільна вечірка на 500 осіб, учасників оштрафували
Фото: вечірка (radiofrance.fr)
Автор: Роман Тверденко

В Марселі поліція розігнала підпільну вечірку. У ній брало участь близько 500 чоловік.

Про це повідомляє France Bleu.

Організатори заходу орендували склад на півночі міста під приводом необхідності зберігати товари. Всередині ж вони встановили бар і танцпол.

Скільки вечірок було проведено там точно невідомо, але на останньому заході побували близько 500 осіб. Багато з них були оштрафовані за участь у вечірці під час карантину через коронавірус.

Поліція розслідує ситуацію і розшукує головних організаторів заходів, які таким чином піддали небезпеці життя людей.

Нагадаємо, уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину по всій території країни. Він почне діяти з вівторка, 15 грудня.

На Різдво, 24 грудня, комендантську годину буде скасовано. При цьому 31 грудня буде діяти обмеження.

Крім того, з 15 грудня у Франції будуть дозволені міжрегіональні поїздки, які раніше були заборонені.

Щонайменше до 7 січня будуть закриті музеї, театри і кінотеатри, а відкриття кафе, барів, ресторанів і спортивних залів відбудеться не раніше 20 січня.

Також уряд Франції працює над стратегією, яка визначить дії в умовах пандемії COVID-19. Вона буде діяти в країні до застосування ефективної вакцини.

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