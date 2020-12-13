У Марселі пройшла підпільна вечірка на 500 осіб, учасників оштрафували

В Марселі поліція розігнала підпільну вечірку. У ній брало участь близько 500 чоловік.
Про це повідомляє France Bleu.
Організатори заходу орендували склад на півночі міста під приводом необхідності зберігати товари. Всередині ж вони встановили бар і танцпол.
Скільки вечірок було проведено там точно невідомо, але на останньому заході побували близько 500 осіб. Багато з них були оштрафовані за участь у вечірці під час карантину через коронавірус.
Поліція розслідує ситуацію і розшукує головних організаторів заходів, які таким чином піддали небезпеці життя людей.
Нагадаємо, уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину по всій території країни. Він почне діяти з вівторка, 15 грудня.
На Різдво, 24 грудня, комендантську годину буде скасовано. При цьому 31 грудня буде діяти обмеження.
Крім того, з 15 грудня у Франції будуть дозволені міжрегіональні поїздки, які раніше були заборонені.
Щонайменше до 7 січня будуть закриті музеї, театри і кінотеатри, а відкриття кафе, барів, ресторанів і спортивних залів відбудеться не раніше 20 січня.
Також уряд Франції працює над стратегією, яка визначить дії в умовах пандемії COVID-19. Вона буде діяти в країні до застосування ефективної вакцини.