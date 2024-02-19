"Марсель" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги Європи

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна .

Матч "Марсель" – "Шахтар" відбудеться у Марселі 22 лютого. Поєдинок прийме арена "Велодром". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Британська контора William Hill однозначним фаворитом протистояння визначила французький гранд. Ставки на перемогу "Олімпіка" приймають з коефіцієнтом 1,73. Другим за вірогідністю підсумком стала нічия – кеф 3,80. На перемогу ж "гірників" виставили несподіваний бал 4,75.

Неочевидною ставкою виглядає гол "Шахтаря" з одинадцятиметрової позначки з коефіцієнтом 9,00. Натомість на перемогу "гірників" із підходящим рахунком 2:1 можна закластися з перспективним кефом 14,00.

Австрійці з Bwin теж вважають "Марсель" безумовним фаворитом. На перемогу провансальців можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,71. Натомість імовірний успіх команди Маріно Пушіча оцінили кефом 4,50. Навіть нічия вірогідніша з балом 4,00.

Віддані фанати "Шахтаря" розглянуть варіант із перемогою своїх улюбленців у кожному з таймів із космічним коефіцієнтом 15,50. Трохи нижчий кеф заклали на голи обох команд у першому та другому таймах – 11,50.

Раніше "Шахтар" розписав результативну нічию з "Марселем" у німецькому Гамбурзі. У складі "гірників" відзначилися Матвієнко та Егіналдо. Натомість за провансальців забили Обамеянг і Ндіайє.