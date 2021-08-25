На Марсе заметили масштабный оползень: впечатляющее фото

Аппарат сделал цветную фотографию 5-километрового сдвига грунта у края кратера шириной 35 км в районе Аэолис.

Как рассказали в ESA, этот сдвиг, скорее всего, произошел недавно, но точную дату еще придется установить. Оползни на Марсе, точно так же, как и на Земле бывают разных форм и размеров.

Фотография сдвига марсианского грунта была сделана аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter еще 13 августа, но европейское агентство опубликовало ее только сегодня.

Фото: оползень на Марсе (esa.int)