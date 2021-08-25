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На Марсе заметили масштабный оползень: впечатляющее фото

Автор: Дмитрий Левицкий

Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) заметил масштабный оползень на Марсе. Аппарат сделал фотографию оползня и передал ее на Землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ESA.

Аппарат сделал цветную фотографию 5-километрового сдвига грунта у края кратера шириной 35 км в районе Аэолис.

Как рассказали в ESA, этот сдвиг, скорее всего, произошел недавно, но точную дату еще придется установить. Оползни на Марсе, точно так же, как и на Земле бывают разных форм и размеров.

Фотография сдвига марсианского грунта была сделана аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter еще 13 августа, но европейское агентство опубликовало ее только сегодня.

Фото: оползень на Марсе (esa.int)

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