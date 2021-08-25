На Марсі помітили масштабний зсув ґрунту: вражаюче фото

Апарат зробив кольорову світлину 5-кілометрового зсуву ґрунту біля краю кратера завширшки 35 км в районі Аеоліс.

Як розповіли в ESA, цей зсув, скоріш за все, стався нещодавно, але точну дату ще доведеться встановити. Зсуви ґрунту на Марсі, точно так само, як і на Землі бувають різних форм і розмірів.

Фотографія зсуву марсіанського ґрунту була зроблена апаратом ExoMars Trace Gas Orbiter ще 13 серпня, але європейське агентство опублікувало її лише сьогодні.

Фото: зсув ґрунту на Марсі (esa.int)