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На Марсі помітили масштабний зсув ґрунту: вражаюче фото

Автор: Дмитро Левицький

Апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) помітив масштабний зсув ґрунту на Марсі. Апарат зробив фотографію зсуву та передав її на Землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ESA.

Апарат зробив кольорову світлину 5-кілометрового зсуву ґрунту біля краю кратера завширшки 35 км в районі Аеоліс.

Як розповіли в ESA, цей зсув, скоріш за все, стався нещодавно, але точну дату ще доведеться встановити. Зсуви ґрунту на Марсі, точно так само, як і на Землі бувають різних форм і розмірів.

Фотографія зсуву марсіанського ґрунту була зроблена апаратом ExoMars Trace Gas Orbiter ще 13 серпня, але європейське агентство опублікувало її лише сьогодні.

Фото: зсув ґрунту на Марсі (esa.int)

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Марс