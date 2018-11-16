На Марсе высадится миссия NASA

Фото: NASA (wikipedia.org)

Миссия с марсоходом InSight будет заключаться в исследовании внутренней части Марса

Марсоход InSight от Национального управления Соединенных Штатов Америки по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 26 ноября впервые за шесть лет совершит посадку на планете Марс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Миссия с марсоходом InSight будет заключаться в исследовании внутренней части планеты Марс.

По словам генерального директора неправительственной организации Planetary Society Билла Ная, InSight будет проводить бурение земли красной планеты, и это позволит миру узнать больше о формировании как самой планеты Марс, так и планеты Земля.

Как отмечается, впервые за шесть лет новая миссия приземлится на Марсе. 26 ноября марсоход InSight от NASA совершит посадку на красной планете в 15:00.

Благодаря этой миссии люди получат больше информации относительно происхождения своей планеты, и почему планеты Марс и Земля очень похожи между собой, однако в то же время имеют отличия.

Напомним, поисковый робот NASA обнаружил новые доказательства того, что на Марсе когда-то могла быть жизнь.

Кроме того, ученые описывают открытие сезонных изменений метана в атмосфере Марса в течение почти трех лет Марса, что составляет почти шесть земных лет. Ученые не исключают биологическое происхождение этого метана, из-за того, что его уровень меняется от сезона к сезону.