На Марсі висадиться місія NASA

Фото: NASA (wikipedia.org)

Місія з марсоходом InSight буде полягати в дослідженні внутрішньої частини Марса

Марсохід InSight від Національного управління Сполучених Штатів Америки з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) 26 листопада вперше за шість років здійснить посадку на планеті Марс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Місія з марсоходом InSight буде полягати в дослідженні внутрішньої частини планети Марс.

За словами генерального директора неурядової організації Planetary Society Білла Ва, InSight буде проводити буріння землі червоної планети, і це дозволить світу дізнатися більше про формування як самої планети Марс, так і планети Земля.

Як наголошується, вперше за шість років нова місія приземлиться на Марсі. 26 листопада марсохід InSight від NASA здійснить посадку на червоній планеті в 15:00.

Завдяки цій місії люди отримають більше інформації щодо походження своєї планети, і чому планети Марс і Земля дуже схожі між собою, однак в той же час мають відмінності.

Нагадаємо, пошуковий робот NASA виявила нові докази того, що на Марсі колись могло бути життя.

Крім того, вчені описують відкриття сезонних змін метану в атмосфері Марса протягом майже трьох років Марса, що становить майже шість земних років. Вчені не виключають біологічне походження цього метану, з-за того, що його рівень змінюється від сезону до сезону.