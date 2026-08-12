Марс приховував цілу епоху: метеорит віком 1,27 мільярдів років усе змінив

Камінь, що з'єднав епохи

Науковці пояснили: коли астероїди врізаються в Марс, вони вибивають шматки його поверхні у відкритий космос. Блукаючи орбітою мільйони років, деякі з цих уламків зрештою падають на Землю у вигляді метеоритів.

Тривалий час учені знаходили або дуже старі, або відносно молоді марсіанські метеорити. Проте про проміжок часу від 600 мільйонів до 2,4 мільярда років тому відомостей майже не було.

Знайдений камінь віком 1,27 мільярда років став саме тим втраченим елементом, якого не вистачало науковцям.

Співавтор дослідження, професор Ітан Бакстер з Бостонського коледжу, не приховував свого захоплення знахідкою.

"Характеристики цього метеорита виявилися абсолютно несподіваними. Жоден інший марсіанський метеорит подібного типу не має віку 1,27 мільярда років", - підкреслив дослідник.

Ще один марсіанський метеорит, знайдений у Північно-Західній Африці, відомий під номером 7635. Вік небесного тіла становить близько 2,5 мільярда років (фото: Мохаммед Хмані)

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Таємниця з глибин планети

Знахідка здивувала дослідників не лише своїм віком, а й хімічним складом. Усередині каменю виявили рідкісний метал неодим.

Зазвичай цей елемент знаходять у найдавніших космічних породах, які формувалися ще на світанку Сонячної системи - понад 4,5 мільярда років тому.

Поєднання давніх та молодших порід в одному уламку підказує геологам важливу річ: надра Марса залишаються практично недоторканими з моменту формування планети.

На відміну від Землі, де континенти постійно рухаються, зіштовхуються та переплавляють підземні породи, на Марсі немає рухомих тектонічних плит. Завдяки цьому Червона планета зберігає свою стародавню геологічну пам'ять.

Наразі дослідники продовжують вивчати унікальний зразок, сподіваючись дізнатися ще більше про вулканічну активність та розвиток нашого космічного сусіда.