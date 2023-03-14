Фото: Марокко заявило про намір приєднатися до заявки на проведення ЧС-2030 замість України (Getty Images)

Марокко подає спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року разом з Іспанією та Португалією, тим самим замінивши Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Morocco World News.

Король Мохаммед VI у своєму посланні офіційно оголосив, що Марокко подає спільну заявку на проведення ЧС-2030 разом з Іспанією та Португалією. За його словами, така заявка є безпрецедентною та обʼєднає Європу та Африку. Це вже шоста спроба Марокко провести Чемпіонат світу. Як повідомляється, Марокко замінить Україну, яка мала приєднатися до заявки Іспанії та Португалії до того, як її футбольна федерація була втягнута в корупційний скандал.