Фото: Марокко заявило о намерении присоединиться к заявке на проведение ЧМ-2030 вместо Украины (Getty Images)

Марокко подает совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года вместе с Испанией и Португалией, тем самым заменив Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Morocco World News.

Король Мохаммед VI в своем послании официально объявил, что Марокко подает совместную заявку на проведение ЧМ-2030 вместе с Испанией и Португалией. По его словам, такая заявка беспрецедентна и объединит Европу и Африку. Это уже шестая попытка Марокко провести Чемпионат мира. Как сообщается, Марокко заменит Украину, которая должна была присоединиться к заявке Испании и Португалии до того, как ее футбольная федерация была втянута в коррупционный скандал.