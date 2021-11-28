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Марокко закрывает авиасообщение для туристов со всего мира из-за нового COVID-штамма

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Воскресенье 28 ноября 2021 21:20
Марокко закрывает авиасообщение для туристов со всего мира из-за нового COVID-штамма Фото: Марокко закрывает авиасообщение для туристов со всего мира из-за нового COVID-штамма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Власти Марокко приняли решение с 29 ноября закрыть пассажирское авиасообщение для туристов со всего мира. Это связано с распространением нового штамма коронавируса, получившего название "Омикрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Марокко.

"Сегодня, в воскресенье, межведомственный комитет по отслеживанию COVID объявил о приостановке всех прямых рейсов для путешественников в направлении королевства на период двух недель", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ограничения будут действовать с 29 ноября в течение двух следующих недель.

В МИД сообщают, что соответствующее решение должно сохранить достижения страны в борьбе с пандемией коронавируса.

"В связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса "Омикрон", особенно в Европе и Африке, в целях сохранения достижений Марокко в борьбе с пандемией и защиты здоровья граждан было принято решение приостановить все прямые пассажирские рейсы", - добавляет пресс-служба.

В то же время в течение двух следующих недель страна будет отслеживать ситуацию вокруг распространения нового штамма. В случае ее ухудшения - решение о закрытии авиасообщения будет продолжено.

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