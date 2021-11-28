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Марокко зачинає авіасполучення для туристів з усього світу через новий COVID-штам

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Неділя 28 листопада 2021 21:20
Марокко зачинає авіасполучення для туристів з усього світу через новий COVID-штам Фото: Марокко зачинає авіасполучення для туристів з усього світу через новий COVID-штам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Влада Марокко прийняла рішення з 29 листопада закрити пасажирське авіасполучення для туристів з усього світу. Це пов’язано з поширенням нового штаму коронавірусу, який отримав назву "Омікрон".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Марокко.

"Сьогодні, в неділю, міжвідомчий комітет з відстеження COVID оголосив про зупинення всіх прямих рейсів для мандрівників у напрямку королівства на період двох тижнів", - пише пресслужба.

Зазначається, що обмеження діятимуть з 29 листопада протягом двох наступних тижнів.

У МЗС повідомляють, що відповідне рішення повинно зберегти досягнення країни у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"У зв'язку зі швидким поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон", особливо в Європі та Африці, з метою збереження досягнень Марокко у боротьбі з пандемією та захисту здоров'я громадян було ухвалено рішення призупинити всі прямі пасажирські рейси", - додає пресслужба.

Водночас протягом двох наступних тижнів країна відстежуватиме ситуацію навколо поширення нового штаму. У разі її погіршення - рішення про закриття авіасполучення буде продовжено.

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