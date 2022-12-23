UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Марокко стався потужний вибух на газосховищі та спалахнула пожежа (відео)

Фото: в Марокко стався потужний вибух на газосховищі та спалахнула пожежа (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

У марокканському місті Мухаммадія стався потужний вибух на станції зберігання пропану. Через масштабну пожежу повідомляється про пошкодження прилеглих будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hespress та The Euro Weekly News.

Як інформують ЗМІ, аварія почалася з раптового витоку газу. Після вибухів площа пожежі збільшилася вдвічі, хоча її точні розміри не вказуються. Вогонь вдалося локалізувати.

Також відомо про те, що спалахнули п'ять із семи автоцистерн, що були розташовані на місці, кожна об'ємом по 8 тонн.

На відеозаписі з місця інциденту, завантаженому в соціальні мережі, видно, як потужний вибух створює величезну помаранчеву хмару в повітрі.

Наразі порт і прилеглу територію евакуйовано через численні вибухи та велику неконтрольовану пожежу на газосховищі.

Інформації щодо жертв та постраждалих не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США стався вибух на газовому заводі в Оклахомі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
МароккоПожежаВибухГаз