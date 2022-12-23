У Марокко стався потужний вибух на газосховищі та спалахнула пожежа (відео)

Як інформують ЗМІ, аварія почалася з раптового витоку газу. Після вибухів площа пожежі збільшилася вдвічі, хоча її точні розміри не вказуються. Вогонь вдалося локалізувати.

Також відомо про те, що спалахнули п'ять із семи автоцистерн, що були розташовані на місці, кожна об'ємом по 8 тонн.

На відеозаписі з місця інциденту, завантаженому в соціальні мережі, видно, як потужний вибух створює величезну помаранчеву хмару в повітрі.

Наразі порт і прилеглу територію евакуйовано через численні вибухи та велику неконтрольовану пожежу на газосховищі.

Інформації щодо жертв та постраждалих не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США стався вибух на газовому заводі в Оклахомі.