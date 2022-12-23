В Марокко произошел мощный взрыв на газохранилище и загорелся пожар (видео)

В марокканском городе Мухаммадия произошел мощный взрыв на станции хранения пропана. Из-за масштабного пожара сообщается о повреждении близлежащих домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hespress и The Euro Weekly News.
Как информируют СМИ, авария началась с внезапной утечки газа. После взрывов площадь пожара увеличилась вдвое, хотя ее точные размеры не указываются. Огонь удалось локализовать.
Также известно о том, что вспыхнули пять из семи находившихся на месте автоцистерн, каждая объемом по 8 тонн.
На видеозаписи с места инцидента, загруженном в социальные сети, видно, как мощный взрыв создает огромное оранжевое облако в воздухе.
В настоящее время порт и прилегающая территория эвакуированы из-за многочисленных взрывов и большого неконтролируемого пожара на газохранилище.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Напомним, ранее мы писали о том, что в США произошел взрыв на газовом заводе в Оклахоме.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.