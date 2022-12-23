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У Марокко стався потужний вибух на газосховищі та спалахнула пожежа (відео)

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Марокко, П'ятниця 23 грудня 2022 10:09
У Марокко стався потужний вибух на газосховищі та спалахнула пожежа (відео) Фото: в Марокко стався потужний вибух на газосховищі та спалахнула пожежа (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

У марокканському місті Мухаммадія стався потужний вибух на станції зберігання пропану. Через масштабну пожежу повідомляється про пошкодження прилеглих будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hespress та The Euro Weekly News.

Як інформують ЗМІ, аварія почалася з раптового витоку газу. Після вибухів площа пожежі збільшилася вдвічі, хоча її точні розміри не вказуються. Вогонь вдалося локалізувати.

Також відомо про те, що спалахнули п'ять із семи автоцистерн, що були розташовані на місці, кожна об'ємом по 8 тонн.

На відеозаписі з місця інциденту, завантаженому в соціальні мережі, видно, як потужний вибух створює величезну помаранчеву хмару в повітрі.

Наразі порт і прилеглу територію евакуйовано через численні вибухи та велику неконтрольовану пожежу на газосховищі.

Інформації щодо жертв та постраждалих не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США стався вибух на газовому заводі в Оклахомі.

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Марокко Пожежа Вибух Газ
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