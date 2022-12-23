У Марокко стався потужний вибух на газосховищі та спалахнула пожежа (відео)

У марокканському місті Мухаммадія стався потужний вибух на станції зберігання пропану. Через масштабну пожежу повідомляється про пошкодження прилеглих будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hespress та The Euro Weekly News.

Як інформують ЗМІ, аварія почалася з раптового витоку газу. Після вибухів площа пожежі збільшилася вдвічі, хоча її точні розміри не вказуються. Вогонь вдалося локалізувати.

سلطات مدينة المحمدية المغربية تعلن السيطرة على حريق مستودع غاز البوتان, مؤكدة عدم حدوث أضرار بشرية بعد انفجار 5 صهاريج حمولة كل منها 8 أطنان, فيما فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق#المغرب #الحدث pic.twitter.com/yOXFAwUjfJ — ا لـحـدث (@AlHadath) December 22, 2022

Також відомо про те, що спалахнули п'ять із семи автоцистерн, що були розташовані на місці, кожна об'ємом по 8 тонн.

#BREAKING: Massive explosion at a propane gas storage plant in #Morroco pic.twitter.com/DCT1Nc8emV — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) December 22, 2022

На відеозаписі з місця інциденту, завантаженому в соціальні мережі, видно, як потужний вибух створює величезну помаранчеву хмару в повітрі.

Наразі порт і прилеглу територію евакуйовано через численні вибухи та велику неконтрольовану пожежу на газосховищі.

Інформації щодо жертв та постраждалих не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США стався вибух на газовому заводі в Оклахомі.