В Марокко произошел мощный взрыв на газохранилище и загорелся пожар (видео)

В марокканском городе Мухаммадия произошел мощный взрыв на станции хранения пропана. Из-за масштабного пожара сообщается о повреждении близлежащих домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hespress и The Euro Weekly News.

Как информируют СМИ, авария началась с внезапной утечки газа. После взрывов площадь пожара увеличилась вдвое, хотя ее точные размеры не указываются. Огонь удалось локализовать.

سلطات مدينة المحمدية المغربية تعلن السيطرة على حريق مستودع غاز البوتان, مؤكدة عدم حدوث أضرار بشرية بعد انفجار 5 صهاريج حمولة كل منها 8 أطنان, فيما فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق #المغرب #الحدث pic.twitter.com/yOXFAwUjfJ — ا لـحـدث (@AlHadath) December 22, 2022

Также известно о том, что вспыхнули пять из семи находившихся на месте автоцистерн, каждая объемом по 8 тонн.

#BREAKING : Мощное разрушение в пропане gas сооружения строительных материалов в #Morroco pic.twitter.com/DCT1Nc8emV — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) December 22, 2022

На видеозаписи с места инцидента, загруженном в социальные сети, видно, как мощный взрыв создает огромное оранжевое облако в воздухе.

В настоящее время порт и прилегающая территория эвакуированы из-за многочисленных взрывов и большого неконтролируемого пожара на газохранилище.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США произошел взрыв на газовом заводе в Оклахоме.