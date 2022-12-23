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В Марокко произошел мощный взрыв на газохранилище и загорелся пожар (видео)

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Марокко, Пятница 23 декабря 2022 10:09
В Марокко произошел мощный взрыв на газохранилище и загорелся пожар (видео) Фото: в Марокко произошел мощный взрыв на газохранилище и вспыхнул пожар (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

В марокканском городе Мухаммадия произошел мощный взрыв на станции хранения пропана. Из-за масштабного пожара сообщается о повреждении близлежащих домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hespress и The Euro Weekly News.

Как информируют СМИ, авария началась с внезапной утечки газа. После взрывов площадь пожара увеличилась вдвое, хотя ее точные размеры не указываются. Огонь удалось локализовать.

Также известно о том, что вспыхнули пять из семи находившихся на месте автоцистерн, каждая объемом по 8 тонн.

На видеозаписи с места инцидента, загруженном в социальные сети, видно, как мощный взрыв создает огромное оранжевое облако в воздухе.

В настоящее время порт и прилегающая территория эвакуированы из-за многочисленных взрывов и большого неконтролируемого пожара на газохранилище.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США произошел взрыв на газовом заводе в Оклахоме.

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Марокко Пожар Взрыв Газ
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