Марокко поборется за проведение ЧМ-2030

Страна уже 5 раз безуспешно претендовала на проведение мундиаля

Марокко будет претендовать на проведение чемпионата мира в 2030 году. Об этом заявил представитель правительства страны Мустафа Эль Хальфи после того, как право провести мировое первенство в 2026 году выиграла совместная заявка США, Мексики и Канады, передает ESPN.

Также он добавил, что Марокко будет реализовывать проекты, включенные в заявку 2026 года, несмотря на поражение.

Отметим, Марокко уже пять раз (1994, 1998, 2006, 2010 и 2026) безуспешно претендовало на проведение чемпионатов мира.

Чемпионат мира-2018 стартовал 14 июня в РФ, а ЧМ-2022 пройдет в Катаре.

Напомним, Китай, Япония, Южная Корея и КНДР могут стать странами-хозяйками чемпионата мира по футболу в 2030 году.