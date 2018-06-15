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Марокко поборется за проведение ЧМ-2030

НовостиСпорт    15.06.2018 - 11:43
Фото: болельщики сборной Марокко (facebook.com/officielfrmf)
Фото: болельщики сборной Марокко (facebook.com/officielfrmf)

Страна уже 5 раз безуспешно претендовала на проведение мундиаля

Марокко будет претендовать на проведение чемпионата мира в 2030 году. Об этом заявил представитель правительства страны Мустафа Эль Хальфи после того, как право провести мировое первенство в 2026 году выиграла совместная заявка США, Мексики и Канады, передает ESPN.

Также он добавил, что Марокко будет реализовывать проекты, включенные в заявку 2026 года, несмотря на поражение.

Отметим, Марокко уже пять раз (1994, 1998, 2006, 2010 и 2026) безуспешно претендовало на проведение чемпионатов мира.

Чемпионат мира-2018 стартовал 14 июня в РФ, а ЧМ-2022 пройдет в Катаре.

Напомним, Китай, Япония, Южная Корея и КНДР могут стать странами-хозяйками чемпионата мира по футболу в 2030 году. 

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Теги публикации: чемпионат мира, Марокко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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