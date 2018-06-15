Марокко побореться за проведення ЧС-2030

Країна вже 5 разів безуспішно претендувала на проведення мундіалю

Марокко претендуватиме на проведення чемпіонату світу в 2030 році. Про це заявив представник уряду країни Мустафа Ель Хальфа після того, як право провести світову першість у 2026 році виграла спільна заявка США, Мексики і Канади, передає ESPN.

Також він додав, що Марокко буде реалізовувати проекти, включені в заявку 2026 року, незважаючи на поразку.

Відзначимо, Марокко вже п'ять разів (1994, 1998, 2006, 2010 и 2026) безуспішно претендувало на проведення чемпіонатів світу.

Чемпіонат світу-2018 стартував 14 червня в РФ, а ЧС-2022 пройде в Катарі.

Нагадаємо, Китай, Японія, Південна Корея і КНДР можуть стати країнами-господарками чемпіонату світу з футболу в 2030 році.