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Марокко побореться за проведення ЧС-2030

НовиниСпорт    15.06.2018 - 11:43
Фото: вболівальники збірної Марокко (facebook.com/officielfrmf)
Фото: вболівальники збірної Марокко (facebook.com/officielfrmf)

Країна вже 5 разів безуспішно претендувала на проведення мундіалю

Марокко претендуватиме на проведення чемпіонату світу в 2030 році. Про це заявив представник уряду країни Мустафа Ель Хальфа після того, як право провести світову першість у 2026 році виграла спільна заявка США, Мексики і Канади, передає ESPN.

Також він додав, що Марокко буде реалізовувати проекти, включені в заявку 2026 року, незважаючи на поразку.

Відзначимо, Марокко вже п'ять разів (1994, 1998, 2006, 2010 и 2026) безуспішно претендувало на проведення чемпіонатів світу.

Чемпіонат світу-2018 стартував 14 червня в РФ, а ЧС-2022 пройде в Катарі.

Нагадаємо, Китай, Японія, Південна Корея і КНДР можуть стати країнами-господарками чемпіонату світу з футболу в 2030 році.

США, Канада і Мексика отримали право проведення ЧС-2026 Хаві став першим міжнародним послом ЧС-2022
Теги публікації: чемпионат мира, Марокко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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