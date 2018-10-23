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В Марокко назвали причину авария поезда, в которой погибли 7 человек

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 18:39
Фото: авария поезда в Марокко (twitter.com/ont_tv)
Фото: авария поезда в Марокко (twitter.com/ont_tv)

Водитель поезда в 2,5 раз превысил скорость

Причиной крушения поезда возле города Сале в Марокко стало превышение скорости. Об этом сообщил прокурор по делу аварии поезда, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации прокуратуры, машинист превысил скорость более чем в 2,5 раза - он вел поезд на скорости 153 километра в час на участке с ограничением в 60 километров в час. Водитель поезда арестован.

Напомним, вследствие крушения поезда в Марокко 16 октября погибли по меньшей мере семь человек, также пострадали 125 других пассажиров. Поезд двигался по рейсу Кенитру -  Рабат.

Добавим, 21 октября на Тайване пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате аварии погибли 17 человек. Кроме того, в результате аварии пострадал еще 101 человек.

Опубликовано видео крушения поезда на Тайване На Тайване поезд сошел с рельсов, погибли 17 человек
Новости Украины поездаварияМарокко
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