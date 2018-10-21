На Тайване поезд сошел с рельсов, погибли 17 человек

Фото: авария на Тайване (cna.com.tw)

Еще более 100 человек пострадали в результате аварии поезда

На Тайване пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате аварии погибли 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское Центральное новостное агентство.

Сообщается, что на данный момент известно о гибели 17 человек. Кроме того, в результате аварии пострадал еще 101 человек.

Уточняется, что авария произошла в уезде Илань. По данным спасателей, заблокированными остаются еще до 40 пассажиров, несколько вагонов опрокинулось. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Фото: авария поезда на Тайване (cna.com.tw)

Напомним, ранее в Марокко в результате крушения поезда возле Рабата 16 октября погибли по меньшей мере 7 человек, 80 пострадали. Как уточняют местные СМИ, поезд сошел с рельсов на полпути между Рабатом и городом Кенитра, недалеко от города Сейл.

Отметим, 15 октября в Германии в результате столкновения поезда с фурой пострадали 17 человек, которые получили легкие травмы. Инцидент произошел в районе Боденского озера. До этого на аэродроме в немецкой федеральной земле Гессен самолет Cessna при посадке въехал в толпу людей, что привело к гибели не менее трех человек.