У Марокко назвали причину аварії поїзда, в якій загинули 7 осіб

Фото: аварія поїзда в Марокко (twitter.com/ont_tv)

Водій поїзда в 2,5 разів перевищив швидкість

Причиною аварії поїзда біля міста Сале в Марокко стало перевищення швидкості. Про це повідомив прокурор по справі аварії поїзда, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією прокуратури, машиніст перевищив швидкість більш ніж у 2,5 рази - він вів поїзд на швидкості 153 кілометри на годину на ділянці з обмеженням у 60 кілометрів на годину. Заарештований водій поїзда.

Нагадаємо, внаслідок краху поїзда у Марокко 16 жовтня загинули щонайменше семеро людей, також постраждали 125 інших пасажирів. Поїзд рухався за рейсом Кенитру - Рабат.

Додамо, 21 жовтня на Тайвані пасажирський поїзд зійшов з рейок, в результаті аварії загинули 17 осіб. Крім того, в результаті аварії постраждала ще 101 людина.