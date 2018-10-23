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У Марокко назвали причину аварії поїзда, в якій загинули 7 осіб

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 18:39
Фото: аварія поїзда в Марокко (twitter.com/ont_tv)
Фото: аварія поїзда в Марокко (twitter.com/ont_tv)

Водій поїзда в 2,5 разів перевищив швидкість

Причиною аварії поїзда біля міста Сале в Марокко стало перевищення швидкості. Про це повідомив прокурор по справі аварії поїзда, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією прокуратури, машиніст перевищив швидкість більш ніж у 2,5 рази - він вів поїзд на швидкості 153 кілометри на годину на ділянці з обмеженням у 60 кілометрів на годину. Заарештований водій поїзда.

Нагадаємо, внаслідок краху поїзда у Марокко 16 жовтня загинули щонайменше семеро людей, також постраждали 125 інших пасажирів. Поїзд рухався за рейсом Кенитру - Рабат.

Додамо, 21 жовтня на Тайвані пасажирський поїзд зійшов з рейок, в результаті аварії загинули 17 осіб. Крім того, в результаті аварії постраждала ще 101 людина.

Опубліковано відео аварії поїзда на Тайвані На Тайвані потяг зійшов з рейок, загинули 17 осіб
Новини України поездаварияМарокко
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