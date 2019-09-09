В Марокко из-за наводнения перевернулся автобус, погибли 17 человек

В Марокко из-за наводнения перевернулся автобус с пассажирами, погибли 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Awsat.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на юго-востоке страны в провинции ар-Рашидийя. По словам пассажиров, автобус перевернулся после того, как внезапно появилась вода, которая заблокировала движение.

Повреждения получили также 29 пассажиров автобуса. Они находятся в стабильном состоянии в больнице ар-Рашидийи.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в августе в Марокко в ДТП с автобусом погибли 4 человека, 40 человек получили различные травмы. Авария случилась из-за того, что водитель потерял контроль над управлением, и автобус упал в реку недалеко от города Таунат на севере страны.

Также сообщалось, что в Польше произошло ДТП автобуса с грузовиком. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, а тот в свою очередь протаранил легковой автомобиль. В автобусе в основном находились подростки. В результате аварии пострадали 27 человек.