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В Марокко в ДТП с автобусом погибли четыре человека, около 40 пострадавших

Новости » Происшествия    08.08.2019 - 08:46
В Марокко в ДТП с автобусом погибли четыре человека, около 40 пострадавших
Иллюстративное фото (из открытых источников)

По первоначальной версии, к аварии привело превышение лимита скорости

В Марокко пассажирский автобус упал в реку, в результате чего 4 человек погибли, 40 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Xinhuanet.

Как сообщается, водитель потерял контроль над управлением, и автобус упал в реку недалеко от города Таунат на севере страны. В результате 4 человек погибли на месте, еще 40 человек получили травмы, среди них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в больницу. Водитель автобуса сбежал после инцидента.

Проводится расследование причин ДТП. По первоначальной версии, к аварии привело превышение лимита скорости.

Напомним, в Чехии в результате столкновения микроавтобуса и "рельсового автобуса" погибла женщина. 

Как сообщает РБК-Украина, 20 июля в Харьковской области произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Экипаж в составе двух сотрудников полиции, который ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигался автомобиль Ford, который не пропустил полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение.

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