В Марокко в ДТП з автобусом загинули чотири людини, близько 40 постраждалих

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За первинною версією, до аварії призвело перевищення ліміту швидкості

В Марокко пасажирський автобус впав в річку, в результаті чого 4 людини загинули, 40 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Xinhuanet.

Як повідомляється, водій втратив контроль над керуванням, і автобус впав у річку недалеко від міста Таунат на півночі країни. У результаті 4 людей загинули на місці, ще 40 людей отримали травми, серед них п'ятеро перебувають у важкому стані. Постраждалі були доставлені в лікарню. Водій автобуса втік після інциденту.

Проводиться розслідування причин ДТП. За первинною версією, до аварії призвело перевищення ліміту швидкості.

Нагадаємо, в Чехії в результаті зіткнення мікроавтобуса і "рейкового автобуса" загинула жінка.

Як повідомляє РБК-Україна, 20 липня, у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода з участю автомобіля поліції. Екіпаж у складі двох співробітників поліції їхав на виклик з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова по автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" рухався автомобіль Ford, який не пропустив поліцейський автомобіль, в результаті чого сталося лобове зіткнення.