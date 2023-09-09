У Марокко через землетрус загинули понад 1000 людей, сотні поранені

Землетрус магнітудою 7,2 стався в горах Високого Атласу в Марокко пізно ввечері 8 вересня. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ Марокко, загинули 820 людей. Ще 672 особи отримали поранення.

При цьому рятувальники припускають, що кількість жертв буде більшою, оскільки рятувальна операція продовжується. За словами чиновників, більшість смертей були у важкодоступних гірських районах.

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Al-Arabiya повідомляє, що кількість жертв внаслідок землетрусу зросла до 1037. Поранення отримали 1204 особи, серед них 721 - у важкому стані.

Геологічною службою США заявляє, що це був найбільш смертоносний землетрус у Марокко з 1960 року. Тоді загинуло понад 12 тисяч осіб.

Деякі ЗМІ пишуть, що це був найпотужніший підземний поштовх за останні 120 років.

Чи постраждали українці?

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що поки інформація про постраждалих українців у Марокко не надходила.

Проте ситуацію продовжують відстежувати. Щоб отримати допомогу, українці мають звернутись на "гарячу лінію" посольства України в Рабаті: +212 6 61 18 63 90.

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