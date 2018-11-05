Определился состав сборной Украины на матчи против Словакии и Турции

Фото: Андрей Шевченко (twitter.com/FFUKRAINE)

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Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 23 футболиста для участия в ближайшем сборе. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Впервые вызов национальную команду получил защитник "Динамо" Виталий Миколенко. Помимо 19-летнего оборонца, в сборной также могут дебютировать нападающие "Карпат" Марьян Швед и "Мариуполя" Андрей Борячук, которые оказались в резервном списке.

В составе нет защитника и полузащитника "Шахтера" соответственно Ярослава Ракицкого и Марлоса.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Василий Кравец ("Луго", Испания), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающий: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Резерв: Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (оба - "Динамо"), Владислав Кулач ("Ворскла"), Андрей Борячук ("Мариуполь"), Марьян Швед ("Карпаты").

Сборная Украины 16 ноября сыграет в Трнаве заключительный матч Лиги наций против Словакии, который уже не имеет турнирного значения, а 20 ноября проведет товарищескую игру с Турцией.