Марлос і Тайсон вирушили з "Шахтарем" на гру проти "Ман Сіті"

Фото: "Шахтар" взяв курс на Манчестер (twitter.com/FCShakhtar)

Фонсека взяв з собою 22 футболіста

Донецький "Шахтар" відправився на гру 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". Про це повідомляється в Twitter "гірників".

Разом з командою в Мачестер вирушили Тайсон і Марлос, який лише нещодавно відновився після травми.

Паулу Фонсека взяв з собою 22 футболіста:

Воротарі: Андрій Пятов, Олександр Шевченко

Захисники: Олег Данченко, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицький, Євген Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі

Півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, Майкон, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Веллінгтон Нем, Марлос, Дентіньо, Сергій Болбат, Тайсон, Сіпріано

Нападники: Жуніор Мораес, Кайоде

Марлос и Тайсон – в составе. Заявка команды на матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. pic.twitter.com/Y1TJ9wI1t9 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 6, 2018

Зазначимо, Марлос і Ракицький не отримали виклик до збірної України на листопадові матчі зі Словаччиною та Туреччиною.

Матч "Ман Сіті" - "Шахетр" відбудеться 7 листопада, початок - 22:00 за київським часом.