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Марлос і Тайсон вирушили з "Шахтарем" на гру проти "Ман Сіті"

Новини » Спорт    06.11.2018 - 10:53
Фото: "Шахтар" взяв курс на Манчестер (twitter.com/FCShakhtar)
Фото: "Шахтар" взяв курс на Манчестер (twitter.com/FCShakhtar)

Фонсека взяв з собою 22 футболіста

Донецький "Шахтар" відправився на гру 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". Про це повідомляється в Twitter "гірників".

Разом з командою в Мачестер вирушили Тайсон і Марлос, який лише нещодавно відновився після травми.

Паулу Фонсека взяв з собою 22 футболіста:

Воротарі: Андрій Пятов, Олександр Шевченко

Захисники: Олег Данченко, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицький, Євген Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі

Півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, Майкон, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Веллінгтон Нем, Марлос, Дентіньо, Сергій Болбат, Тайсон, Сіпріано

Нападники: Жуніор Мораес, Кайоде

Зазначимо, Марлос і Ракицький не отримали виклик до збірної України на листопадові матчі зі Словаччиною та Туреччиною.

Матч "Ман Сіті" - "Шахетр" відбудеться 7 листопада, початок - 22:00 за київським часом.

Марлос повернувся в загальну групу "Шахтаря" напередодні гри з "Ман Сіті" На матчі збірної України у листопаді викличемо нових молодих гравців, - Шевченко
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