Марлос сможет помочь сборной Украины в следующих матчах отбора Евро-2020

Фото: Марлос (Павла Кубанова/ffu.ua)

Реабилитация футболиста идет с опережением графика

Футбольный хавбек донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос, который перенес операцию на паховых кольцах, уже вовсю занимается в тренажерном зале. Об этом сообщает zbirna.com.

Зазначаться, что реабилитация игрока идет с опережением графика.

"Предполагается, что примерно через две недели украинский бразилец приступит к тренировкам, и если все пойдет по плану, успеет сыграть в текущем чемпионате УПЛ", - говорится в сообщении.

Это означает, что Марлос будет в норме перед отборочными поединками Евро-2020 с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня), и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сможет рассчитывать на одного из лидеров национальной команды.

Напомним, сборная Украины отыграла три позиции в рейтинге ФИФА.