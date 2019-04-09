Marketing Medical Day: все о продвижении медицинских услуг в интернете

Как в 2019 году люди ищут медицинские услуги?
В интернете!
Где собирают мнения пациентов о врачах и клиниках?
В интернете!
Где люди «мониторят» врачей, чтобы понять, можно ли им довериться?
В интернете!
Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts организовывает первую тематическую онлайн-конференцию, посвященную продвижению клиник и медицинских услуг в сети — Marketing Medical Day.
Где? Онлайн, располагайтесь где вам удобно.
Когда? 19 апреля с 10:00 и до последнего докладчика.
Сколько? Бесплатно! Все, что вам нужно — зарегистрироваться на сайте.
Что вас ожидает на конференции?
14 практических докладов
9 часов прямого эфира
онлайн-общение и возможность задать вопросы спикерам в чате
Для кого конференция? Для тех, кто верит, что продвижение медицинских услуг — это серьезно, что локация и персонал не главные составляющие успеха новой клиники, что интернет-маркетинг для клиник — обязательная дисциплина для современного руководителя медицинского учреждения.
Будет особенно полезно:
специалистам в сфере медицинского интернет-маркетинга;
владельцам и руководителям клиник;
врачам, которые хотят построить успешный медицинский бизнес;
топ-менеджерам медицинских учреждений;
тем, кто планирует открыть частную медицинскую практику.
Что в программе? Разбор впечатляющих кейсов и инструментов интернет-маркетинга для клиник.
Кто будет спикером? Представители крупных медицинских учреждений Украины (таких, как ISIDA, Synevo, Клиника Заблоцкого, INTO-SANA) и маркетологи, которые специализируются на продвижении клиник онлайн. Кроме этого, вас ожидает доклад от Инны Казанской, Agency Account Strategist в Google, которая расскажет о специфике продвижения мед. услуг в сети.
Из докладов вы узнаете:
как построить личный бренд врача в социальных сетях?
как привлечь и удержать клиентов с помощью программы лояльности?
особенности производства медицинского видеоконтента для клиник;
о работе медицинского бренда в диджитал-среде и много другой полезной информации.
Более детально ознакомиться с программой можно на сайте.
Как попасть на конференцию?
Участие в онлайн-конференции бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться.
А чтобы не упустить самое важное и иметь возможность изучить все до мелочей — приобретайте доступ к записям и презентациям. Кстати, сейчас у вас есть отличная возможность сэкономить и приобрести запись по стартовой цене. Не упустите шанс!