Marketing Medical Day: все о продвижении медицинских услуг в интернете

Как в 2019 году люди ищут медицинские услуги?

В интернете!

Где собирают мнения пациентов о врачах и клиниках?

В интернете!

Где люди «мониторят» врачей, чтобы понять, можно ли им довериться?

В интернете!

Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts организовывает первую тематическую онлайн-конференцию, посвященную продвижению клиник и медицинских услуг в сети — Marketing Medical Day.

Где? Онлайн, располагайтесь где вам удобно.

Когда? 19 апреля с 10:00 и до последнего докладчика.

Сколько? Бесплатно! Все, что вам нужно — зарегистрироваться на сайте.

Что вас ожидает на конференции?

14 практических докладов

9 часов прямого эфира

онлайн-общение и возможность задать вопросы спикерам в чате

Для кого конференция? Для тех, кто верит, что продвижение медицинских услуг — это серьезно, что локация и персонал не главные составляющие успеха новой клиники, что интернет-маркетинг для клиник — обязательная дисциплина для современного руководителя медицинского учреждения.

Будет особенно полезно:

специалистам в сфере медицинского интернет-маркетинга;

владельцам и руководителям клиник;

врачам, которые хотят построить успешный медицинский бизнес;

топ-менеджерам медицинских учреждений;

тем, кто планирует открыть частную медицинскую практику.

Что в программе? Разбор впечатляющих кейсов и инструментов интернет-маркетинга для клиник.

Кто будет спикером? Представители крупных медицинских учреждений Украины (таких, как ISIDA, Synevo, Клиника Заблоцкого, INTO-SANA) и маркетологи, которые специализируются на продвижении клиник онлайн. Кроме этого, вас ожидает доклад от Инны Казанской, Agency Account Strategist в Google, которая расскажет о специфике продвижения мед. услуг в сети.

Из докладов вы узнаете:

как построить личный бренд врача в социальных сетях?

как привлечь и удержать клиентов с помощью программы лояльности?

особенности производства медицинского видеоконтента для клиник;

о работе медицинского бренда в диджитал-среде и много другой полезной информации.

Более детально ознакомиться с программой можно на сайте.

Как попасть на конференцию?

Участие в онлайн-конференции бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться.

А чтобы не упустить самое важное и иметь возможность изучить все до мелочей — приобретайте доступ к записям и презентациям. Кстати, сейчас у вас есть отличная возможность сэкономить и приобрести запись по стартовой цене. Не упустите шанс!

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