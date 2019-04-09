Marketing Medical Day: все про просування медичних послуг в інтернеті

Як в 2019 році люди шукають медичні послуги?
В інтернеті!
Де збирають думки пацієнтів про лікарів і клініках?
В інтернеті!
Де люди «моніторять» лікарів, щоб зрозуміти, чи можна їм довіряти?
В інтернеті!
Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts організовує першу тематичну онлайн-конференцію, присвячену просування клінік і медичних послуг в мережі — Marketing Medical Day.
Де? Онлайн, розташовуйтесь де вам зручно.
Коли? 19 квітня з 10:00 і до останнього доповідача.
Скільки? Безкоштовно! Все, що вам потрібно — зареєструватися на сайті.
Що вас очікує на конференції?
14 практичних доповідей
9 годин прямого ефіру
онлайн-спілкування і можливість поставити питання спікерам в чаті
Для кого конференція? Для тих, хто вірить, що просування медичних послуг — це серйозно, що локація і персонал не головні складові успіху нової клініки, що інтернет-маркетинг для клінік — обов'язкова дисципліна для сучасного керівника медичного закладу
Буде особливо корисно:
фахівцям у сфері медичного інтернет-маркетингу;
власникам і керівникам клінік;
лікарям, які хочуть побудувати успішний медичний бізнес;
топ-менеджерів медичних установ;
тим, хто планує відкрити приватну медичну практику
Що у програмі? Розбір вражаючих кейсів та інструментів інтернет-маркетингу для клінік.
Хто буде спікером? Представники великих медичних установ України (таких, як ISIDA, Synevo, Клініка Заблоцького, INTO-SANA) і маркетологи, які спеціалізуються на просуванні клінік онлайн. Крім цього, вас очікує доповідь від Інни Казанської, Agency Account Strategist в Google, яка розповість про специфіку просування мед. послуг в мережі.
З доповідей ви дізнаєтеся:
як побудувати особистий бренд лікаря в соціальних мережах?
як залучити й утримати клієнтів за допомогою програми лояльності?
особливості виробництва медичного відеоконтенту для клінік;
про роботу медичного бренду в діджитал-середовищі і багато іншої корисної інформації
Більш детально ознайомитися з програмою можна на сайті.
Як потрапити на конференцію?
Участь в онлайн-конференції безкоштовна, вам всього лише потрібно зарегистрироваться.
А щоб не втратити найважливіше і мати можливість вивчити все до дрібниць — купуйте доступ до записів і презентацій. До речі, зараз у вас є чудова можливість заощадити і придбати запис за стартовою ціною. Не упустіть свій шанс!