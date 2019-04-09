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Marketing Medical Day: все про просування медичних послуг в інтернеті

Новини » Новини компаній    09.04.2019 - 17:36
Marketing Medical Day: все про просування медичних послуг в інтернеті

Як в 2019 році люди шукають медичні послуги?

В інтернеті!

Де збирають думки пацієнтів про лікарів і клініках?

В інтернеті!

Де люди «моніторять» лікарів, щоб зрозуміти, чи можна їм довіряти?

В інтернеті!

Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts організовує першу тематичну онлайн-конференцію, присвячену просування клінік і медичних послуг в мережі Marketing Medical Day.

Marketing Medical Day: все про просування медичних послуг в інтернеті

Де? Онлайн, розташовуйтесь де вам зручно.

Коли? 19 квітня з 10:00 і до останнього доповідача.

Скільки? Безкоштовно! Все, що вам потрібно — зареєструватися на сайті.

Що вас очікує на конференції?

  • 14 практичних доповідей

  • 9 годин прямого ефіру

  • онлайн-спілкування і можливість поставити питання спікерам в чаті

Для кого конференція? Для тих, хто вірить, що просування медичних послуг — це серйозно, що локація і персонал не головні складові успіху нової клініки, що інтернет-маркетинг для клінік — обов'язкова дисципліна для сучасного керівника медичного закладу

Буде особливо корисно:

  • фахівцям у сфері медичного інтернет-маркетингу;

  • власникам і керівникам клінік;

  • лікарям, які хочуть побудувати успішний медичний бізнес;

  • топ-менеджерів медичних установ;

  • тим, хто планує відкрити приватну медичну практику

Що у програмі? Розбір вражаючих кейсів та інструментів інтернет-маркетингу для клінік.

Хто буде спікером? Представники великих медичних установ України (таких, як ISIDA, Synevo, Клініка Заблоцького, INTO-SANA) і маркетологи, які спеціалізуються на просуванні клінік онлайн. Крім цього, вас очікує доповідь від Інни Казанської, Agency Account Strategist в Google, яка розповість про специфіку просування мед. послуг в мережі.

З доповідей ви дізнаєтеся:

  • як побудувати особистий бренд лікаря в соціальних мережах?

  • як залучити й утримати клієнтів за допомогою програми лояльності?

  • особливості виробництва медичного відеоконтенту для клінік;

  • про роботу медичного бренду в діджитал-середовищі і багато іншої корисної інформації

Більш детально ознайомитися з програмою можна на сайті.

Як потрапити на конференцію?

Участь в онлайн-конференції безкоштовна, вам всього лише потрібно зарегистрироваться.

А щоб не втратити найважливіше і мати можливість вивчити все до дрібниць — купуйте доступ до записів і презентацій. До речі, зараз у вас є чудова можливість заощадити і придбати запис за стартовою ціною. Не упустіть свій шанс!

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