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Маркарова о санкциях США против украинцев: это вопрос правового сотрудничества

Автор: Дмитрий Левицкий

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала американские санкции против украинских граждан. По ее словам, эти санкции являются вопросом правового сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Об этом посол сказала в интервью "Суспильному", которое опубликовал МИД Украины.

"Это вопрос не о дипломатии. Это вопрос правового сотрудничества между прокуратурами, между следственными органами. Политическую оценку мы видели, дальше вопрос за правоохранительными органами", - заявила Маркарова.

Как отметила посол, нужно разделять американские санкции за вмешательство в выборы и связь с Россией и санкции за коррупцию в Украине.

"Есть несколько санкций. Санкции, которые Америка наложила на украинцев за вмешательство в выборы и связь со страной-агрессором, это немного другие санкции, чем те, что касаются вовлечения в антикоррупционные процессы... Но в данной ситуации это не вопрос защиты украинцев, потому что это вопрос непосредственно борьбы с агрессором", - пояснила она.

В то же время Маркарова отказалась отдельно комментировать санкции США против олигарха Игоря Коломойского, поскольку ранее была в наблюдательном совете Приватбанка и на посту министра финансов.

"У меня есть определенные ограничения относительно того, что я могу комментировать с точки зрения судебных процессов (по ПриватБанку и Коломойскому - ред.)", - добавила посол.

Напомним, в начале января США ввели санкции против нардепа Александра Дубинского. Вашингтон обвинил его в сотрудничестве с Андреем Деркачом, которого в США называют "российским агентом". Санкции касались вмешательства в американские выборы.

В начале марта в санкционный список США попал олигарх Коломойский и его семья. США обвинили Коломойского якобы в коррупции на посту главы Днепропетровской ОГА.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИгорь КоломойскийОксана Маркарова
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