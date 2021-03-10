Маркарова о санкциях США против украинцев: это вопрос правового сотрудничества

"Это вопрос не о дипломатии. Это вопрос правового сотрудничества между прокуратурами, между следственными органами. Политическую оценку мы видели, дальше вопрос за правоохранительными органами", - заявила Маркарова.

Как отметила посол, нужно разделять американские санкции за вмешательство в выборы и связь с Россией и санкции за коррупцию в Украине.

"Есть несколько санкций. Санкции, которые Америка наложила на украинцев за вмешательство в выборы и связь со страной-агрессором, это немного другие санкции, чем те, что касаются вовлечения в антикоррупционные процессы... Но в данной ситуации это не вопрос защиты украинцев, потому что это вопрос непосредственно борьбы с агрессором", - пояснила она.

В то же время Маркарова отказалась отдельно комментировать санкции США против олигарха Игоря Коломойского, поскольку ранее была в наблюдательном совете Приватбанка и на посту министра финансов.

"У меня есть определенные ограничения относительно того, что я могу комментировать с точки зрения судебных процессов (по ПриватБанку и Коломойскому - ред.)", - добавила посол.