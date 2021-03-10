RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Маркарова про санкції США проти українців: це питання правової співпраці

Автор: Дмитро Левицький

Посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала американські санкції проти українських громадян. За її словами, ці санкції є питанням правової співпраці між Києвом та Вашингтоном.

Про це посол сказала в інтерв'ю "Суспільному", яке опублікувало МЗС України.

"Це питання не про дипломатію. Це питання правової співпраці між прокуратурами, між слідчими органами. Політичну оцінку ми бачили, далі питання за правоохоронними органами", - заявила Маркарова.

Як зазначила посол, потрібно розділяти американські санкції за втручання у вибори та зв'язок з Росією та санкції через корупцію в Україні.

"Є декілька санкцій. Санкції, які Америка наклала на українців за втручання у вибори та зв'язок з країною-агресором, це трохи інші санкції, ніж ті, що стосуються залучення в антикорупційні процеси... Але в даній ситуації це не питання захисту українців, бо це питання безпосередньо боротьби з агресором", - пояснила вона.

Водночас Маркарова відмовилася окремо коментувати санкції США проти олігарха Ігоря Коломойського, оскільки раніше була в наглядовій раді ПриватБанку та на посаді міністра фінансів.

"У мене є певні обмеження щодо того, що я можу коментувати з точки зору судових процесів (по ПриватБанку та Коломойському - ред.)", - додала посол.

Нагадаємо, на початку січня США ввели санкції проти нардепа Олександра Дубінського. Вашингтон звинуватив його у співпраці з Андрієм Деркачем, якого у США називають "російським агентом". Санкції стосувалися втручання в американські вибори.

На початку березня до санкційного списку США потрапив олігарх Коломойський та його родина. США звинуватили Коломойського нібито у корупції на посаді очільника Дніпропетровської ОДА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиІгор КоломойскийОксана Маркарова
Читайте також
ЄС підтримав санкції США проти Коломойського
Корупція та агресія РФ: у посольстві США назвали головні виклики для України
Прогноз погоди