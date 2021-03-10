Маркарова про санкції США проти українців: це питання правової співпраці

"Це питання не про дипломатію. Це питання правової співпраці між прокуратурами, між слідчими органами. Політичну оцінку ми бачили, далі питання за правоохоронними органами", - заявила Маркарова.

Як зазначила посол, потрібно розділяти американські санкції за втручання у вибори та зв'язок з Росією та санкції через корупцію в Україні.

"Є декілька санкцій. Санкції, які Америка наклала на українців за втручання у вибори та зв'язок з країною-агресором, це трохи інші санкції, ніж ті, що стосуються залучення в антикорупційні процеси... Але в даній ситуації це не питання захисту українців, бо це питання безпосередньо боротьби з агресором", - пояснила вона.

Водночас Маркарова відмовилася окремо коментувати санкції США проти олігарха Ігоря Коломойського, оскільки раніше була в наглядовій раді ПриватБанку та на посаді міністра фінансів.

"У мене є певні обмеження щодо того, що я можу коментувати з точки зору судових процесів (по ПриватБанку та Коломойському - ред.)", - додала посол.