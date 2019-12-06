Маркарова рассказала о налоговой реформе-2020

В рамках налоговой реформы в 2020 году может появиться дифференцированная шкала по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом в интервью журналу "Корреспондент" рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, в условиях обязательств Украины в рамках евроинтеграции правительство может применять общепринятые в ЕС правила, но модель налогообложения не будет полностью заимствована.

"Например, Украина не может отказаться от НДС в пользу налога на продажи. При этом возможен вариант введения дифференцированной шкалы по уплате НДС, которая действует во многих государствах Евросоюза", - отметила Маркарова.

Она также подчеркнула, что все налоговые инициативы будут вынесены на широкое обсуждение с бизнесом, экспертами и общественными организациями. В то же время реформа предполагает изменения в администрировании, которые начнут действовать после реформатирования налоговых органов и перевода налоговых сервисов в цифровой формат.

Кроме того, Маркарова добавила, что весной 2020 года бизнес должен получить удобный программный продукт для фискализации расчетных операций (РРО). Также она прокомментировала возможное слияние НДФЛ и ЕСВ.

"Возможно, да, а возможно, и нет. С точки зрения администрирования это было бы удобнее. К тому же уже принят законопроект о едином счете и технологически все идет к тому, что все налоги, кроме НДС, бизнес будет платить на один счет", - отметила министр.

Напомним, ранее Маркарова рассказала, как в министерстве будут решать проблемы физических лиц-предпринимателей.