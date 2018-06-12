Маркарова рассказала, что еще нужно сделать, чтобы получить транш МВФ

Она не исключила повышения цены на газ

Для получения транша макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда Украине необходимо выполнить еще два условия. Об этом в интервью "ТСН" рассказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, Украине необходимо определиться с ценой на газ и сбалансировать бюджет.

"Сейчас стоит вопрос ценообразования на газ и некоторых уточнений в бюджете - но не пересмотра бюджета, а обсуждения тех программ, которые могут увеличить дефицит, как мы будем действовать. Я не предвижу больших вопросов с бюджетом, мы на следующей неделе будем этим заниматься", - рассказала Мракарова.

Что касается цены на газ, чиновница пояснила, что Украина имеет обязательства по рыночной цене, которые есть в меморандуме, который уже действует, и по которому уже расписаны механизмы просмотра. Вопрос в формуле. Формула заложена три года назад и надо ее пересматривать. Есть вопрос о необходимости рыночной цены.

"Если посмотрим на предыдущие повышения, выход на реальную цену три-четыре года назад был другом, но мы субсидировали ее только косвенно. Это тоже не может так быть. Предыдущее повышение цен не имело негативного эффекта для населения, мы поддержали", - пояснила и.о. министра финансов.

Маркарова подчеркнула, что для защиты населения от повышения цен на энергоносители, в частности на газ, существую не только субсидии, но и другие механизмы.

"Как помочь населению, которое не может платить - субсидии и другие возможные инструменты. Два правительства показали, что в принятии решений о ценообразовании предусматривались компенсаторные механизмы. Я надеюсь, что на этот раз не будет причин для переживания. Но следует позаботиться, чтобы не появлялось поле для дополнительной коррупции", отметила чиновница.

Что касается второго условия – сбалансированности бюджета, что также предусматривает увеличение его доходной части, в том числе и за счет повышения тарифов.

"Главная задача любого министра и министра финансов - это сбалансированный бюджет. Когда мы говорим о реформах - нужен результат для людей. Говорить, что нет, никаких повышений никогда не будет - нельзя. Но мы должны жить согласно своим возможностям", - подчеркнула Маркарова.

Она сообщила, что в государственный бюджет закладывалось не только возможное повышение тарифов, но и увеличение заплат учителей и медиков, а также пересмотр прогноза инфляции.

"Главное требование МВФ - иметь сбалансированный бюджет. И соответственно есть ряд постоянных расходов. Это те расходы, которые ежегодно повторяются и являются капитальными, касающимися капитальных инвестиций. МВФ положительно смотрит на капитальные расходы, потому что это развивает инфраструктуру, помогает бизнесу, развивает экономику. Золотое бюджетное правило: расходы потребления должны быть контролируемыми и не сильно разгоняться, а затраты капитальные - как только в стране увеличиваются капитальные расходы, как правило, это имеет положительный эффект", - пояснила и.о. главы Минфина.

Напомним, исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова ожидает получения транша от Международного валютного фонда (МВФ) осенью этого года.